Auto capovolta a Motta Sant' Anastasia lunghe code sulla statale 121 in direzione Catania
Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 12, sulla strada statale 121, in prossimità dello svincolo di Motta Sant'Anastasia. Un suv si è capovolto, finendo la sua corsa di traverso sull'asfalto. Non sono ancora note le condizioni del conducente. Attualmente la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
