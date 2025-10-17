Autista di ambulanza usa sirene ma non c'è nessuna urgenza | patente ritirata e multa pesante a Caltanissetta

Un autista di ambulanza privata è stato multato e ha perso la patente per aver usato sirene e lampeggianti senza urgenza a Caltanissetta. Fermato dalla Polizia Stradale dopo aver attraversato un semaforo rosso, è risultato che non trasportava pazienti né era in servizio per il 118. 🔗 Leggi su Fanpage.it

