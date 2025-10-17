Austin scintille in casa McLaren | Norris ammette colpa per Singapore E ora a COTA si riaccende la corsa al Mondiale

Weekend ad alta tensione al Circuit of the Americas: parte il Gran Premio degli Stati Uniti con l'unica sessione di prove libere e le qualifiche per la Sprint, primo snodo di un fine settimana che può pesare sulla lotta iridata. In vetta al Mondiale Piloti guida Oscar Piastri con 336 punti, seguito dal compagno di squadra Lando Norris a 314 (–22). Sullo sfondo, Max Verstappen osserva e aspetta l'occasione per rientrare definitivamente nella contesa. Il caso Singapore: Norris si prende la responsabilità. La vigilia texana si è scaldata con il ritorno sul discusso contatto di Singapore, quando le due McLaren si sono sfiorate in gara (poi chiusa con Norris terzo e Piastri quarto).

