Auspico una Norimberga per Meloni La frase choc pronunciata dal capogruppo di Avs

Iltempo.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Auspico una Norimberga per Meloni. Noi l'abbiamo denunciata per complicità nel genocidio”. È la frase choc pronunciata dal capogruppo di AVS, Andrea Di Leonardo, durante il suo intervento a “Ring”, il programma di attualità e approfondimento in onda sull'emittente Antenna Tre. A segnalare l'episodio su X è stato il deputato di Fratelli D'Italia Walter Rizzetto, che ha taggato nel post il leader di Sinistra Italiana e di Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Fratoianni, e il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni: “Volete dire qualcosa?”. Cosa ha detto Di Leonardo su Meloni Il dibattito televisivo era incentrato sugli scontri avvenuti martedì sera a Udine, in occasione della partita di calcio tra Italia e Israele. 🔗 Leggi su Iltempo.it

