Ausilio svela un retroscena su Lautaro Martinez | Aveva firmato con questa squadra Ecco cosa rischiai!

17 ott 2025

Inter News 24 Ausilio in un’intervista al Corriere dello Sport ha svelato un retroscena su Lautaro Martinez: «Aveva firmato con questa squadra!». Piero Ausilio, direttore sportivo dell’ Inter, ha rivelato un interessante retroscena riguardo la trattativa che portò Lautaro Martínez a Milano. Intervistato dal Corriere dello Sport, Ausilio ha raccontato i dettagli della lunga e complicata negoziazione per l’acquisto dell’attaccante argentino, che stava per trasferirsi all’ Atletico Madrid prima di fare il suo storico passaggio all’Inter. LA TRATTATIVA CON L’ATLETICO – «Aveva già firmato con l’Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Internews24.com

