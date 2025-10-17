Ausilio | Spalletti e Conte i migliori allenatori sul campo Gasperini mi sarebbe piaciuto lavorare con lui

Ilnapolista.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gasperini un rimpianto”: così titola oggi in prima pagina il Corriere dello Sport  l’intervista esclusiva al direttore sportivo dell’ Inter  di Piero Ausilio. Tante verità  alla vigilia della super sfida dell’Olimpico. Le parole di Ausilio. “Neymar? «Ma va’, è  una cazzata. Mai  sentiti e mai offerto.  Una cazzata»”. Piero, all’Inter hai avuto quattro presidenti. Definiscili con un aggettivo, uno per ognuno. «Moratti passionale». Leggi anche: Ausilio: «Ho un account Instagram fake per controllare le mogli dei giocatori: si capiscono tante cose» Un po’ banale, su. E Thohir? «Visionario e coraggioso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

