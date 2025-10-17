Ausilio | Spalletti e Conte i migliori allenatori sul campo Gasperini mi sarebbe piaciuto lavorare con lui
"Gasperini un rimpianto": così titola oggi in prima pagina il Corriere dello Sport l'intervista esclusiva al direttore sportivo dell' Inter di Piero Ausilio. Tante verità alla vigilia della super sfida dell'Olimpico. Le parole di Ausilio. "Neymar? «Ma va', è una cazzata. Mai sentiti e mai offerto. Una cazzata»". Piero, all'Inter hai avuto quattro presidenti. Definiscili con un aggettivo, uno per ognuno. «Moratti passionale». Leggi anche: Ausilio: «Ho un account Instagram fake per controllare le mogli dei giocatori: si capiscono tante cose» Un po' banale, su. E Thohir? «Visionario e coraggioso.
Ausilio: «Spalletti e Conte i migliori allenatori sul campo. Gasperini mi sarebbe piaciuto lavorare con lui» - Il Corriere dello Sport intervista il direttore sportivo dell'Inter di Piero Ausilio. ilnapolista.it scrive
