Ausilio | Koné? C’è stato un contatto poi la Roma non ne ha voluto sapere
Proprio all’alba di un Roma-Inter importante per classifica e morale di entrambe le squadre, ecco una lunga intervista del direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio, raccontatosi in tutte le sue sfumatura al Corriere dello Sport. Ovvio il passaggio sul mercato, intrecciatosi in estate con quello giallorosso: “Ci abbiamo provato per Lookman convinti che ci avrebbe consentito di cambiare qualcosa, ma l’Atalanta è stata irremovibile. Le crescite di Pio Esposito e Bonny ci hanno permesso di cambiare obiettivo e restare fedeli al 3-5-2. C’è stato così un contatto per Manu Koné. Uno solo? uno, più, che importa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
