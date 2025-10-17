Ausilio | Gasperini un top avrei voluto lavorarci
. Offerta folle dall’Arabia? Tutto è rinunciabile. Neymar all’Inter? Rispondo così”. Piero Ausilio, direttore sportivo dell’ Inter, si è raccontato al Corriere dello Sport.. PRESIDENTI – “Moratti passionale. Thohir? Visionario e coraggioso. Zhang, Steven intendo, innovatore. Oaktree? Solido, strutturato. Marotta è perfetto per chi, come me, vuole soltanto fare il proprio mestiere. Sulla parte tecnica lascia tanta autonomia, lui è l’uomo delle sintesi”.. CHIVU – “Ci siamo ritrovati ad affrontare il tema della sostituzione di Simone soltanto il primo giugno. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Contenuti che potrebbero interessarti
#Ausilio: «Per #Lookman l'#Atalanta è stata irremovibile». E su #Gasperini... - X Vai su X
Intervistato dal Corriere dello Sport, il ds dell'Inter Piero Ausilio ha parlato di Gasperini, di alcune trattative e anche di futuro - facebook.com Vai su Facebook
Ausilio: «Gasperini un top, avrei voluto lavorarci. Offerta folle dall’Arabia? Tutto è rinunciabile. Neymar all’Inter? Rispondo così» - Le parole del ds nerazzurro Piero Ausilio, direttore sportivo del ... Lo riporta calcionews24.com
Ausilio: «Spalletti e Conte i migliori allenatori sul campo. Gasperini mi sarebbe piaciuto lavorare con lui» - Il Corriere dello Sport intervista il direttore sportivo dell'Inter di Piero Ausilio. Come scrive ilnapolista.it
Ausilio, intervista al Corriere dello Sport: "Gasperini è un top. Lookman? Ci abbiamo provato. Abbiamo seguito anche Hojlund" - Nella lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport il ds dell'Inter parla a 360°: ecco alcuni degli spunti più interessanti, partendo da Gian Pi ... eurosport.it scrive