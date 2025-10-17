Ausilio | Gasperini un top avrei voluto lavorarci

. Offerta folle dall’Arabia? Tutto è rinunciabile. Neymar all’Inter? Rispondo così”. Piero  Ausilio, direttore sportivo dell’ Inter, si è raccontato al  Corriere dello Sport.. PRESIDENTI –  “Moratti passionale. Thohir? Visionario e coraggioso. Zhang, Steven intendo, innovatore. Oaktree? Solido, strutturato. Marotta è perfetto per chi, come me, vuole soltanto fare il proprio mestiere. Sulla parte tecnica lascia tanta autonomia, lui è l’uomo delle sintesi”.. CHIVU –  “Ci siamo ritrovati ad affrontare il tema della sostituzione di Simone soltanto il primo giugno. 🔗 Leggi su Parlami.eu

