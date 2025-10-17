Ausilio | Gasperini un top avrei voluto lavorarci Offerta folle dall’Arabia? Tutto è rinunciabile Neymar all’Inter? Rispondo così

. Le parole del ds nerazzurro Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, si è raccontato al Corriere dello Sport. PRESIDENTI – «Moratti passionale. Thohir? Visionario e coraggioso. Zhang, Steven intendo, innovatore. Oaktree? Solido, strutturato. Marotta è perfetto per chi, come . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Ausilio: «Gasperini un top, avrei voluto lavorarci. Offerta folle dall’Arabia? Tutto è rinunciabile. Neymar all’Inter? Rispondo così»

Leggi anche questi approfondimenti

Le parole del tecnico sull'esterno nerazzurro e sull'esperienza di Gasperini a Milano - facebook.com Vai su Facebook

Ausilio: «Gasperini un top, avrei voluto lavorarci. Offerta folle dall’Arabia? Tutto è rinunciabile. Neymar all’Inter? Rispondo così» - Le parole del ds nerazzurro Piero Ausilio, direttore sportivo del ... Riporta calcionews24.com

Ausilio: «Spalletti e Conte i migliori allenatori sul campo. Gasperini mi sarebbe piaciuto lavorare con lui» - Il Corriere dello Sport intervista il direttore sportivo dell'Inter di Piero Ausilio. Riporta ilnapolista.it

Ausilio: "Gasperini un rimpianto. Per Lookman e Kone ci hanno detto no. Pio Esposito ci ha convinto a cambiare il mercato. Arabia? Sto bene all'Inter" - Il rimpianto Gasperini, come sono andate le operazioni sfumate in estate per Lookman e Kone, e come sarà il mercato del futuro che però non prevede Neymar Jr. Come scrive msn.com