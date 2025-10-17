Ausilio dice tutto | Gasperini è un rimpianto la verità su Lookman Chivu è perfetto il mio futuro…

Piero Ausilio, direttore sportivo dell' Inter, si è raccontato in una lunga intervista al Corriere dello Sport. DIRETTORE SPORTIVO – Per come la vedo io il direttore sportivo è una figura centrale, se parliamo di operatività. Braida, Sartori, Sabatini sono fonti d'ispirazione. Un paio lavorano ancora. Poi, certo, da qualche anno a questa parte ci sono presidenti – diciamo così – particolarmente attivi. PRESIDENTI – Moratti passionale. Thohir? Visionario e coraggioso.

