Ausilio Al Hilal Romano svela | Gli arabi hanno insistito ma il focus del ds è sull’Inter su Koné…

Inter News 24 Ausilio Al Hilal, Romano svela: «Gli arabi hanno insistito ma il focus del ds è sull’Inter, su Koné.». Le parole del giornalista. Le parole del direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, rilasciate al Corriere dello Sport e commentate dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, fanno chiarezza su due importanti fronti di mercato. In primo luogo, quello che lo riguarda personalmente: il club arabo dell’Al-Hilal ha tentato a più riprese di strapparlo ai nerazzurri, con l’ultimo sondaggio avvenuto solo un paio di settimane fa. Tuttavia, il dirigente, che ha un contratto con la società di Viale della Liberazione fino al 2027, ha ribadito il suo totale focus sul progetto interista. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ausilio Al Hilal, Romano svela: «Gli arabi hanno insistito ma il focus del ds è sull’Inter, su Koné…»

