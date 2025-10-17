Ausilio al CorSport | Arabia Chivu Inzaghi Neymar Lookman vi svelo tutto

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha concesso un’intervista esclusiva a Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport, affrontando con franchezza temi caldi del presente nerazzurro: dal presunto interesse per Neymar alla scelta di Cristian Chivu, fino ai progetti futuri della società sotto la guida di Oaktree. Ausilio non usa mezzi termini per smentire le voci di mercato che, negli ultimi giorni, avevano accostato l’ Inter a Neymar: “Neymar? Ma va’, è una cazzata. Mai sentiti e mai offerto. Una cazzata, punto.” Una risposta netta che chiude ogni spiraglio alle suggestioni mediatiche e riafferma la linea di concretezza e sostenibilità che la dirigenza interista ha scelto di seguire. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it