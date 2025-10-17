aurelia bis ore decisive chiesta la revoca a ici per gravi inadempienze pronto il piano alternativo

Il destino dei cantieri dell’Aurelia bis a Spezia e Savona è affidato ai giudici Nelle mani dei giudici. La linea intrapresa da Anas è quella di voler voler rescindere i contratti con l’impresa ICI Italia Costruzioni a causa dei gravi inadempimenti e ritardi accumulati dall’azienda nell’esecuzione dei lavori. Il Tribunale dunque potrà decidere di rigettare la proposta avanzata dall’impresa di proseguirli consentendo in questo modo ad Anas di finalizzare la risoluzione dei contratti di appalto e completare i lavori con nuove imprese già individuate a partire dai primi mesi del 2026. Sul tema affrontato ieri a Genova nell’incontro convocato nella sede di Anas al quale hanno partecipato l’amministratore delegato di Anas Claudio Gemme, il commissario di Governo Matteo Castiglioni, il viceministro delle infrastrutture Edoardo Rixi, l’assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Giampedrone e i rappresentanti locali di Savona e Spezia proprio il viceministro ai trasporti è stato tassativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

