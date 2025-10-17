Aumento Pensioni 2026 in manovra | cosa cambia per minime e ordinarie?
Con l’avvicinarsi della nuova Manovra finanziaria, il tema degli aumenti delle pensioni torna al centro del dibattito politico e dell’attenzione dei cittadini. Per il 2026, le proiezioni indicano un incremento generalizzato degli assegni pensionistici, guidato dalla perequazione automatica che tiene conto dell’inflazione, ma con alcune misure specifiche dedicate alle pensioni minime. Aumento pensioni 2026: La rivalutazione ordinaria, +1,7% previsto. La principale spinta all’aumento delle pensioni deriva dalla perequazione ordinaria. A differenza del 2025, che ha visto una rivalutazione dello 0,8%, le stime per il 2026 indicano un tasso di rivalutazione più che doppio, attestato intorno all’1,7%. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it
