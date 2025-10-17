Aumentano gli ordini all' Electrolux | chiesti sette giorni di straordinario

Sette giorni di straordinario e addio al contratto di solidarietà. Sono le richieste trasmesse ai sindacati da Electrolux alle prese con una crescita degli ordini nello stabilimento di Porcia. Si tratta di un incremento di produzione che passa da 712 mila a 722 mila lavatrici. Una buona notizia. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

