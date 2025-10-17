Aumentano gli ordini all' Electrolux | chiesti sette giorni di straordinario
Sette giorni di straordinario e addio al contratto di solidarietà. Sono le richieste trasmesse ai sindacati da Electrolux alle prese con una crescita degli ordini nello stabilimento di Porcia. Si tratta di un incremento di produzione che passa da 712 mila a 722 mila lavatrici. Una buona notizia. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Approfondisci con queste news
Ci sono periodi in cui perdo un po’ la concentrazione da quante cose ho da fare ma credo sia un po’ normale: i volumi e i negozi aumentano, seguo dalla ricezione degli ordini fino alla spedizione, ho tanti fornitori, altri siti, vado a cercare nuovi materiali, alcuni - facebook.com Vai su Facebook
? Il Coordinamento degli Ordini delle Professioni Infermieristiche di Puglia ribadisce la contrarietà alla Delibera Regionale pugliese presentata in giunta che prevede l'aumento dell'organico degli OSS nelle RSA. #opifoggia #fnopi #regionepuglia #infermieri # - X Vai su X