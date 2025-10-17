Atto intimidatorio contro il giornalista Sigfrido Ranucci | la solidarietà del mondo politico
Tempo di lettura: 2 minuti “Questa notte le auto di Sigfrido Ranucci e della figlia sono state fatte saltare in aria. Un atto intimidatorio gravissimo e preoccupante che lascia sgomenti. Colpire un giornalista significa colpire la libertà stessa di una comunità democratica. Significa colpire tutti noi. È inaccettabile e inquietante. A Sigfrido e alla sua famiglia tutta la nostra vicinanza e solidarietà. Non vi lasceremo soli”. Lo scrive in una nota il candidato presidente della Regione Campania per la coalizione progressista Roberto Fico. “Le immagini che arrivano da Pomezia, dove un ordigno ha fatto esplodere l’automobile del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, e quella di sua famiglia sono agghiaccianti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
