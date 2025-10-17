Atto intimidatorio contro il giornalista Sigfrido Ranucci | la solidarietà del mondo politico

Anteprima24.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti “Questa notte le auto di Sigfrido Ranucci e della figlia sono state fatte saltare in aria. Un atto intimidatorio gravissimo e preoccupante che lascia sgomenti. Colpire un giornalista significa colpire la libertà stessa di una comunità democratica. Significa colpire tutti noi. È inaccettabile e inquietante. A Sigfrido e alla sua famiglia tutta la nostra vicinanza e solidarietà. Non vi lasceremo soli”. Lo scrive in una nota il candidato presidente della Regione Campania per la coalizione progressista Roberto Fico. “Le immagini che arrivano da Pomezia, dove un ordigno ha fatto esplodere l’automobile del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, e quella di sua famiglia sono agghiaccianti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

atto intimidatorio contro il giornalista sigfrido ranucci la solidariet224 del mondo politico

© Anteprima24.it - Atto intimidatorio contro il giornalista Sigfrido Ranucci: la solidarietà del mondo politico

Altre letture consigliate

atto intimidatorio contro giornalistaSolidarietà a Sigfrido Ranucci da parte del Premio Giornalistico “Città di Foiano” - «Profonda solidarietà e vicinanza al collega giornalista Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, vittima la scorsa notte di un gravissimo atto intimidatorio» ... lanazione.it scrive

atto intimidatorio contro giornalistaUna bomba distrugge le auto del giornalista Sigfrido Ranucci - L'auto di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, e quella di sua figlia sono esplose e sono state completamente avvolte dalle fiamme. Da radiortm.it

atto intimidatorio contro giornalistaAttentato a Sigfrido Ranucci, Meloni: atto di gravità inaudita - "Esprimo la più ferma condanna per il grave gesto messo in atto ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci e della sua famiglia, a cui rivolgo la mia piena solidarietà. Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Atto Intimidatorio Contro Giornalista