Atto intimidatorio a Sigfrido Ranucci solidarietà anche da Verona

Veronasera.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gravissimo attentato, che ha distrutto la sua vettura e quella della figlia fortunatamente senza ferire nessuno, ha colpito Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, il programma d'inchiesta di Rai 3. L'atto intimidatorio è stato compiuto la notte scorsa, 16 ottobre, nei pressi. 🔗 Leggi su Veronasera.it

