Atti vandalici davanti alla scuola 5 ragazzi condannati a risarcire

Monzatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il danno e la devastazione, arriva il suo ‘pagamento’. I cinque ragazzi che avevano imbrattato di fronte la scuola brianzola nottetempo ai primi di settembre, dovranno ora pagarne il conto.Cosa era accadutoCinque giovani, due maggiorenni e tre minorenni, nella notte tra il 9 e 10 settembre. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

atti vandalici davanti scuolaVillasanta, atti vandalici davanti alla scuola: cinque ragazzini denunciati, tre sono minorenni - L’analisi delle immagini estrapolate dal sistema comunale di videosorveglianza hanno permesso di ricostruire le fasi dell’accaduto e identificare i responsabili ... msn.com scrive

atti vandalici davanti scuolaVandali nella scuola dell’infanzia Valle Ariana - Il primo è stato scoperto lunedì scorso all’apertura del plesso, l’altro invece ques ... Scrive ciociariaoggi.it

Atti vandalici scuola, denunciati minori - 17 anni, sono stati denunciati come gli autori degli atti vandalici avvenuti il 9 settembre alla scuola materna di ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Atti Vandalici Davanti Scuola