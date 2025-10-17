Atti sessuali con una bambina | in carcere 60enne

E' stato condannato ad una pena di reclusione di sei anni. L'accusa è pesantissima: atti sessuali, compiuti per diversi anni, con una bambina. La Squadra Mobile della Questura di Pisa, nei giorni scorsi, ha eseguito l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica, in relazione alla. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

