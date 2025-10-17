Attese oltre 20mila penne nere | Alpini al servizio degli altri Siamo noi a dire ’mai più guerre’

Ilrestodelcarlino.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Guardi che noi aborriamo la guerra. La aborriamo. Proprio perché le nostre famiglie sono state segnate dalla sofferenza di chi è stato costretto a farla. E abbiamo bene a mente il monito di Giovanni Paolo II: ’Mai più guerre’". Vittorio Costa, 71 anni, avvocato cassazionista di Bologna, è stato sottotenente di complemento nel 7° alpini, a Feltre. Da consigliere nazionale dell’Ana spiega il senso dell’adunata delle penne nere della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, in programma in città da oggi a domenica. Avvocato, cos’è stato per lei il servizio militare? "Vede, durante il servizio militare, nei momenti di difficoltà, ci si aiutava a vicenda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

