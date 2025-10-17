Attentato Ranucci vertici Rai incontrano il giornalista in via Teulada

L'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, il direttore generale Roberto Sergio e i consiglieri di amministrazione hanno incontrato Sigfrido Ranucci nell'atrio dell'azienda in via Teulada, per testimoniare vicinanza al conduttore di Report per l'attentato subito la scorsa notte. "Il ruolo della Rai e di chi opera al suo interno è quello di garantire dialogo, pluralismo e rispetto nel racconto quotidiano del nostro tempo", ha spiegato l'azienda in una nota. "La Rai respinge con forza e determinazione ogni minaccia contro chi svolge il proprio lavoro nel Servizio Pubblico. L'essenza vitale della nostra democrazia è la libertà informativa che la Rai garantisce e che i suoi giornalisti rappresentano.

