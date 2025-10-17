Attentato Ranucci un passante | Ho visto un uomo incappucciato vicino casa sua
Roma, 17 ottobre 2025 – È durata circa due ore l'audizione in Procura, a Roma, di Sigfrido Ranucci, vittima di un atto intimidatorio nella tarda serata di ieri a Campo Ascolano, frazione di Pomezia, alle porte della capitale. Le indagini, coordinate dal procuratore capo Francesco Lo Voi e dal pm della Dda Carlo Villani, procedono per danneggiamento aggravato dal metodo mafioso e per violazione della legge sulle armi in relazione all'ordigno esploso. ''Abbiamo delineato con i magistrati un contesto – ha spiegato lo stesso giornalista e conduttore di Report –. Ci sono quattro-cinque tracce importanti che però per coincidenza alla fine riconducono sempre agli stessi ambiti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Ora, a destra, stanno tutti piangendo lacrime amare sull’attentato a Ranucci. Ma voglio sperare che non tutti ancora in Italia siano deficientu da bersi qualsiasi cosa. Querelato da Ignazio La Russa per un servizio poi archiviato, trascinato in tribunale da Gianca - facebook.com Vai su Facebook
L’attentato di questa mattina a Sigfrido Ranucci è solamente l’apice del processo di delegittimazione portato avanti in tutti i modi da questo governo nei confronti del giornalismo d’inchiesta. - X Vai su X
