Attentato Ranucci un passante | Ho visto un uomo incappucciato vicino casa sua

Quotidiano.net | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 17 ottobre 2025 – È durata circa due ore l'audizione in Procura, a Roma, di Sigfrido Ranucci, vittima di un atto intimidatorio nella tarda serata di ieri a Campo Ascolano, frazione di Pomezia, alle porte della capitale. Le indagini, coordinate dal procuratore capo Francesco Lo Voi e dal pm della Dda Carlo Villani, procedono per danneggiamento aggravato dal metodo mafioso e per violazione della legge sulle armi in relazione all'ordigno esploso. ''Abbiamo delineato con i magistrati un contesto – ha spiegato lo stesso giornalista e conduttore di Report –. Ci sono quattro-cinque tracce importanti che però per coincidenza alla fine riconducono sempre agli stessi ambiti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

attentato ranucci un passante ho visto un uomo incappucciato vicino casa sua

© Quotidiano.net - Attentato Ranucci, un passante: “Ho visto un uomo incappucciato vicino casa sua”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

attentato ranucci passante hoAttentato Ranucci, un passante: “Ho visto un uomo incappucciato vicino casa sua” - “Con gli inquirenti delineato un contesto, quattro o cinque tracce importanti” ... Come scrive quotidiano.net

attentato ranucci passante hoAttentato a Sigfrido Ranucci, "visto un uomo incappucciato scappare": la rivelazione di un passante - Una figura incappucciata è stata vista fuggire dal luogo dell'attentato a Sigfrido Ranucci, davanti la sua casa a Pomezia, poco prima dell'esplosione ... Da virgilio.it

attentato ranucci passante hoAttentato a Ranucci, i vicini di casa: “Tremavano le finestre e quadri caduti, pensavamo a una bomba da stadio” - I vicini di casa di Sigfrido Ranucci a Campo Ascolano, frazione di Pomezia, alle porte di Roma, descrivono così l’ esplosione della notte scorsa causata da un chilo di esplosiv ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Attentato Ranucci Passante Ho