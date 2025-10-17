Attentato Ranucci solidarietà dal cdr di Citynews | Attacco alla libertà di stampa

Il Cdr dei giornalisti di Citynews esprime la più profonda solidarietà a Sigfrido Ranucci, vittima di un vile attentato nella tarda serata di ieri, 16 ottobre. Ranucci è stato preso di mira per il lavoro che, da anni, svolge con la redazione di Report, il principale programma d’inchiesta del. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Ora, a destra, stanno tutti piangendo lacrime amare sull’attentato a Ranucci. Ma voglio sperare che non tutti ancora in Italia siano deficientu da bersi qualsiasi cosa. Querelato da Ignazio La Russa per un servizio poi archiviato, trascinato in tribunale da Gianca - facebook.com Vai su Facebook

L’attentato di questa mattina a Sigfrido Ranucci è solamente l’apice del processo di delegittimazione portato avanti in tutti i modi da questo governo nei confronti del giornalismo d’inchiesta. - X Vai su X

Attentato a Sigfrido Ranucci, il comunicato del Cdr di Citynews - Il Cdr dei giornalisti di Citynews esprime la più profonda solidarietà a Sigfrido Ranucci, vittima di un vile attentato nella tarda serata di ieri, 16 ottobre. Lo riporta napolitoday.it

La solidarietà dei Cdr del Fatto e del Fattoquotidiano.it a Ranucci: l’attentato è un attacco alla libertà di stampa - it esprimono vicinanza a Sigfrido Ranucci e a tutta la redazione di Report per il vile attentato della scorsa notte. Riporta ilfattoquotidiano.it

Attentato Ranucci, la solidarietà di Sky Tg24 - Il Comitato di Redazione e la redazione tutta di Sky Tg24 esprimono le più totali solidarietà e preoccupazione per quanto successo a Sigfrido Ranucci. Riporta tg24.sky.it