Attentato Ranucci solidarietà dal cdr di Citynews | Attacco alla libertà di stampa

Triesteprima.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Cdr dei giornalisti di Citynews esprime la più profonda solidarietà a Sigfrido Ranucci, vittima di un vile attentato nella tarda serata di ieri, 16 ottobre. Ranucci è stato preso di mira per il lavoro che, da anni, svolge con la redazione di Report, il principale programma d’inchiesta del. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

