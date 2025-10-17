Attentato Ranucci solidarietà dal cdr di Citynews | Attacco alla libertà di stampa

Il Cdr dei giornalisti di Citynews esprime la più profonda solidarietà a Sigfrido Ranucci, vittima di un vile attentato nella tarda serata di ieri, 16 ottobre. Ranucci è stato preso di mira per il lavoro che, da anni, svolge con la redazione di Report, il principale programma d’inchiesta del. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Luca Sommi. . Ieri sera risultato (quasi) da record, grazie davvero. Qui è quando Travaglio commenta l'attentato a Sigfrido Ranucci.

Dall'attentato a Sigfrido Ranucci agli ultimi sviluppi del caso Garlasco. In studio Riccardo Iacona, Maria Volpe e Carlo Puca commentano la vicenda e riflettono sulle sfide del giornalismo. Spazio alla satira e alle recenti fasi dell'accordo per Gaza.

Attentato a Ranucci, la solidarietà del Cdr di Latina e Ciociaria Oggi - Il Comitato di redazione del quotidiano Editoriale Oggi (Latina Oggi e Ciociaria Oggi) esprime la massima solidarietà al collega Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato nella notte a Pomezia che ha ...

Attentato a Ranucci, Cdr Unione Sarda: «Massima solidarietà e vicinanza» - Il Comitato di redazione dell'Unione Sarda esprime massima solidarietà e vicinanza al collega Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia dopo il gravissimo atto intimidatorio subito davanti alla sua abitazi ...

La solidarietà dei Cdr del Fatto e del Fattoquotidiano.it a Ranucci: l'attentato è un attacco alla libertà di stampa - it esprimono vicinanza a Sigfrido Ranucci e a tutta la redazione di Report per il vile attentato della scorsa notte.