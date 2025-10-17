Attentato Ranucci Pd e M5s alla Camera | Il giornalista è stato lasciato solo il governo venga a riferire

Solidarietà al giornalista di Report Sigfrido Ranucci è stata espressa alla Camera sia dal Pd dia dal Movimento 5 stelle. “L’attentato di questa notte è gravissimo, colpisce non solo il giornalista ma la libertà di informazione” ha detto la deputata Daniela Morfino del M5s. “Sigfrido è stato lasciato solo, il governo venga immediatamente a riferire” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Attentato Ranucci, Pd e M5s alla Camera: “Il giornalista è stato lasciato solo, il governo venga a riferire”

