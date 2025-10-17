Attentato Ranucci Milena Gabanelli | Report non si fa intimidire

Milena Gabbanelli esprime solidarietà nei confronti di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report che nella notte è stato vittima di un attentato. Una bomba ha fatto esplodere le auto della sua famiglia a Campo Ascolano, frazione di Pomezia, alle porte di Roma. “È veramente terribile quello che è successo. Non capitava da almeno 30 anni in Italia. Far esplodere la macchina di un giornalista davanti a casa vuol dire solo una cosa: non ti devi più fare gli affari nostri”, ha detto in un video social la cronista, che oggi collabora con Corriere della Sera e La7 e che in passato è stata il volto noto di Report, programma investigativo su Rai3. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Attentato Ranucci, Milena Gabanelli: “Report non si fa intimidire”

