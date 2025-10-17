Attentato Ranucci le reazioni Meloni | Ferma condanna grave atto intimidatorio Crosetto | Colpita libertà di informazione

Questa notte un ordigno è esploso e ha distrutto l'auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, parcheggiata davanti casa a Campo Ascolano, comune di Pomezia,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Attentato Ranucci, le reazioni. Meloni: «Ferma condanna, grave atto intimidatorio». Crosetto: «Colpita libertà di informazione»

Leggi anche questi approfondimenti

Attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, bomba distrugge l’auto: “Poteva uccidere” - facebook.com Vai su Facebook

Bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci, l'attentato nella notte a Pomezia. «Mia figlia è passata lì davanti pochi minuti prima, potevano ucciderla» | Video - X Vai su X

Attentato Ranucci, le reazioni. Meloni: «Ferma condanna, grave atto intimidatorio». Crosetto: «Colpita la libertà di informazione» - Questa notte un ordigno è esploso e ha distrutto l'auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, parcheggiata davanti casa a Campo Ascolano, comune di ... Segnala ilgazzettino.it

Attentato Ranucci, le reazioni. Crosetto: «Gesto gravissimo, solidarietà a lui e sua famiglia» - Questa notte un ordigno è esploso e ha distrutto l'auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, parcheggiata davanti casa a Campo Ascolano, comune di ... Come scrive msn.com

Dalla premier Meloni alla Fnsi: solidarietà e condanna per l'attentato - Arrivati i messaggi di vicinanza dei ministri Crosetto e Salvini. Si legge su rainews.it