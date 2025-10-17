Attentato Ranucci le reazioni Meloni | Ferma condanna grave atto intimidatorio Crosetto | Colpita libertà di informazione Schlein | attacco vile e pericoloso
Questa notte un ordigno è esploso e ha distrutto l'auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, parcheggiata davanti casa a Campo Ascolano, comune di Pomezia,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Riccardo Iacona e la redazione di Presadiretta sono vicini a Sigfrido Ranucci per il gravissimo attentato subito questa notte. Che si scoprano subito esecutori e mandanti ! Restiamo vigili e difendiamo tutti assieme la libertà nel nostro Paese da chi vuole riporta - facebook.com Vai su Facebook
Italia ai minimi storici per libertà di stampa, prima in Europa per INTIMIDAZIONI a giornalisti e attivisti La UE si è mossa dopo il vile attentato con autobomba alla giornalista maltese Galizia Qui ancora nulla contro i CRIMINALI #ranucci #report - X Vai su X
Le reazioni in seguito all'attentato del giornalista di Report, Sigfrido Ranucci. Meloni: "Ferma condanna" - Immediate le reazioni di sdegno e solidarietà da parte del governo, delle istituzioni e di ogni parte politica per l'attentato di ieri sera nei confornti del giornalista d'inchiesta Sigfrido Ranucci. Secondo tg.la7.it
Attentato a Ranucci con l'esplosivo, Meloni vicina al giornalista: "Difendiamo l'informazione". Le reazioni del governo - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime "piena solidarietà" al giornalista Sigfrido Ranucci e la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio da lui subito: "La libertà e ... Lo riporta affaritaliani.it
Attentato a Sigfrido Ranucci, Meloni: atto di gravità inaudita - "Esprimo la più ferma condanna per il grave gesto messo in atto ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci e della sua famiglia, a cui rivolgo la mia piena solidarietà. tg24.sky.it scrive