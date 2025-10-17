Attentato Ranucci la solidarietà di Sky Tg24

Il Comitato e la redazione tutta di Sky Tg24 esprimono le più totali solidarietà e preoccupazione per quanto successo a Sigfrido Ranucci. Un attentato di una gravità inaudita, che colpisce non solamente il conduttore di Report, ma tutti i giornalisti e chiunque operi nell’informazione. Un atto intimidatorio al quale non si può rispondere che continuando con serietà e professionalità il nostro lavoro. Quanto accaduto deve preoccupare non solamente i giornalisti, ma tutti i cittadini che sono bersaglio di chi con un gesto vile ha attentato alla libertà di informare. Il CdR di Sky Tg24. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Attentato Ranucci, la solidarietà di Sky Tg24

