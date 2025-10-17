L'ordigno rudimentale che ha danneggiato le auto del giornalista e di sua figlia, non sarebbe stato azionato a distanza o con un timer ma è stato lasciato, presumibilmente con la miccia accesa, precisamente tra due vasi esterni alla villetta del conduttore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Attentato Ranucci, la bomba con un chilo di esplosivo vicino alla sua auto: “Contro di me salto di qualità”