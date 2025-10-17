Attentato Ranucci la bomba con un chilo di esplosivo vicino alla sua auto | Contro di me salto di qualità
L'ordigno rudimentale che ha danneggiato le auto del giornalista e di sua figlia, non sarebbe stato azionato a distanza o con un timer ma è stato lasciato, presumibilmente con la miccia accesa, precisamente tra due vasi esterni alla villetta del conduttore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
"È un #attentato che riporta l’Italia molti decenni indietro, che attacca l’idea stessa di democrazia", afferma la presidente Alessandra #Todde Solidarietà al giornalista Sigfrido #Ranucci da parte della presidente della #RegioneSardegna, e del senatore del - facebook.com Vai su Facebook
Ranucci. Salvitti (FdI): netta condanna, ipotesi attentato inquieta https://lavocedelpatriota.it/ranucci-salvitti-fdi-netta-condanna-ipotesi-attentato-inquieta/… via @vocedelpatriota - X Vai su X
Attentato a Ranucci: bomba distrugge l'auto, "un chilo di esplosivo" - Nella serata di ieri, intorno alle 22, davanti alla sua abitazione a Pomezia, alle porte di Roma, due esplosioni hanno distrutt ... Segnala msn.com
Cosa ci dice la bomba a Sigfrido Ranucci e perché deve preoccuparci tutti - L’attentato a Sigfrido Ranucci non deve preoccupare solo i giornalisti, ma tutti noi come cittadini. Secondo fanpage.it
Attentato al giornalista Ranucci, una bomba sotto l’auto: «ordigno poteva uccidere mia figlia» - E' accaduto nella notte a Pomezia: distrutte le vetture del giornalista di Report e della figlia. Lo riporta quicosenza.it