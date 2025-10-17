Attentato Ranucci il VIDEO dell' esplosione causata da 1kg di polvere pirica pressata e attivata da miccia il giornalista | Sapevano come colpire

Il materiale esplosivo, secondo quanto emerge, non sarebbe stato collocato sotto l'auto del giornalista, ma tra due vasi fuori dal cancello dell'abitazione privata La deflagrazione avvenuta ieri sera intorno alle 22 davanti al cancello dell'abitazione del giornalista d'inchiesta Sigfrido Ranu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Attentato Ranucci, il VIDEO dell'esplosione causata da "1kg di polvere pirica pressata e attivata da miccia", il giornalista: "Sapevano come colpire"

