Attentato Ranucci il saluto commosso del giornalista ai colleghi al presidio Rai di Via Teulada
(LaPresse) Un ordigno è esploso davanti all’abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci. L’esplosione ha provocato la distruzione di due automobili, appartenenti alla famiglia del conduttore della trasmissione Report e l’altra alla figlia. Il conduttore si è affacciato dagli studi Rai di Via Teulada salutando con emozione i colleghi riuniti al presidio di solidarietà in suo sostegno. Un momento intenso che testimonia la vicinanza e la forza della comunità giornalistica di fronte alle minacce subite. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Ora, a destra, stanno tutti piangendo lacrime amare sull’attentato a Ranucci. Ma voglio sperare che non tutti ancora in Italia siano deficientu da bersi qualsiasi cosa. Querelato da Ignazio La Russa per un servizio poi archiviato, trascinato in tribunale da Gianca - facebook.com Vai su Facebook
L’attentato di questa mattina a Sigfrido Ranucci è solamente l’apice del processo di delegittimazione portato avanti in tutti i modi da questo governo nei confronti del giornalismo d’inchiesta. - X Vai su X
