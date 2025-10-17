Attentato Ranucci il saluto commosso del giornalista ai colleghi al presidio Rai di Via Teulada

Lapresse.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse)  Un ordigno è esploso davanti all’abitazione del giornalista  Sigfrido Ranucci. L’esplosione ha provocato la distruzione di due automobili, appartenenti alla famiglia del conduttore della trasmissione Report e l’altra alla figlia. Il conduttore si è affacciato dagli studi Rai di Via Teulada salutando con emozione i colleghi riuniti al presidio di solidarietà in suo sostegno. Un momento intenso che testimonia la vicinanza e la forza della comunità giornalistica di fronte alle minacce subite. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

attentato ranucci il saluto commosso del giornalista ai colleghi al presidio rai di via teulada

© Lapresse.it - Attentato Ranucci, il saluto commosso del giornalista ai colleghi al presidio Rai di Via Teulada

Altri contenuti sullo stesso argomento

attentato ranucci saluto commossoSigfrido Ranucci, chi sono i figli Giordano ed Emanuele - Giordano ed Emanuele restano pilastri d’amore nella tempesta dell’odio ... Riporta dilei.it

«Vola in alto Loré»: il saluto commosso di Mamuthones e Issohadores al giovane morto a Mamoiada - «Siamo stanchi di sfogliare i nostri archivi per cercare ricordi dei nostri ragazzi che ci lasciano troppo presto. Scrive unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Attentato Ranucci Saluto Commosso