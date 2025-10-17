attentato ranucci il saluto commosso del giornalista ai colleghi al presidio rai di via teulada

(LaPresse) Un ordigno è esploso davanti all’abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci. L’esplosione ha provocato la distruzione di due automobili, appartenenti alla famiglia del conduttore della trasmissione Report e l’altra alla figlia. Il conduttore si è affacciato dagli studi Rai di Via Teulada salutando con emozione i colleghi riuniti al presidio di solidarietà in suo sostegno. Un momento intenso che testimonia la vicinanza e la forza della comunità giornalistica di fronte alle minacce subite. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

