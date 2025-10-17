Attentato Ranucci il giornalista | Ordigno rudimentale minacce dopo inchieste
Nella notte un’autobomba è esplosa davanti all’abitazione di Sigfrido Ranucci, uno dei principali giornalisti investigativi italiani e volto della trasmissione Report su Rai3. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Ranucci era appena rientrato a casa a Pomezia, vicino Roma, mentre sua figlia era passata lì mezz’ora prima. Inizialmente il giornalista aveva pensato a un’esplosione di una bombola del gas, ma poi, osservando i danni – tra cui pezzi del cancello e un vaso scaraventato in strada – ha capito si trattasse di un ordigno rudimentale carico di polvere da sparo, sufficientemente potente da uccidere chiunque si trovasse nelle vicinanze. 🔗 Leggi su Lapresse.it
