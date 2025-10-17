Attentato Ranucci il giornalista | Ordigno rudimentale minacce dopo inchieste

Lapresse.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte un’autobomba è esplosa davanti all’abitazione di Sigfrido Ranucci, uno dei principali giornalisti investigativi italiani e volto della trasmissione Report su Rai3. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Ranucci era appena rientrato a casa a Pomezia, vicino Roma, mentre sua figlia era passata lì mezz’ora prima. Inizialmente il giornalista aveva pensato a un’esplosione di una bombola del gas, ma poi, osservando i danni – tra cui pezzi del cancello e un vaso scaraventato in strada – ha capito si trattasse di un ordigno rudimentale carico di polvere da sparo, sufficientemente potente da uccidere chiunque si trovasse nelle vicinanze. 🔗 Leggi su Lapresse.it

attentato ranucci il giornalista ordigno rudimentale minacce dopo inchieste

© Lapresse.it - Attentato Ranucci, il giornalista: "Ordigno rudimentale, minacce dopo inchieste"

Scopri altri approfondimenti

attentato ranucci giornalista ordignoAttentato a Sigfrido Ranucci: trovata un’auto rubata vicino casa del giornalista, artificieri sul posto - Gli artificieri sono intervenuti presso l'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato nella notte quando sono esplosi ... Lo riporta fanpage.it

attentato ranucci giornalista ordignoAttentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Rafforzata la scorta - Nella notte tra giovedì e venerdì un ordigno è esploso davanti all’abitazione del giornalista d’inchiesta Sigfrido Ranucci, nel comune di Pomezia, alle porte di Roma. umbria24.it scrive

attentato ranucci giornalista ordignoAttentato contro Sigfrido Ranucci: esplode un ordigno sotto la sua auto, la solidarietà - Nella notte tra domenica e lunedì, un ordigno è esploso sotto l’auto di Sigfrido Ranucci ... ligurianotizie.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Attentato Ranucci Giornalista Ordigno