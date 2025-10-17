Attentato Ranucci il giornalista in procura | Individuate 5 tracce da seguire

Le ultime minacce sono del novembre 2024 quando fuori casa trovò due proiettili P38 all’esterno di casa sua. Ora, quello che lui stesso ha descritto come un “salto di qualità” nei suoi confronti. Sigfrido Ranucci è rimasto vittima di un attentato la scorsa notte che ha visto la sua auto e quella della figlia esplodere . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Attentato Ranucci, il giornalista in procura: “Individuate 5 tracce da seguire”

