Attentato Ranucci il giornalista in procura | Individuate 5 tracce da seguire

Le ultime minacce sono del novembre 2024 quando fuori casa trovò due proiettili P38 all’esterno di casa sua. Ora, quello che lui stesso ha descritto come un “salto di qualità” nei suoi confronti. Sigfrido Ranucci è rimasto vittima di un attentato la scorsa notte che ha visto la sua auto e quella della figlia esplodere . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

attentato ranucci giornalista procuraAttentato Ranucci, il giornalista in Procura: "Ambienti eversivi destra tra primi contesti analizzati" - (LaPresse) Sigfrido Ranucci è stato ascoltato per circa due ore questo pomeriggio presso la Procura di Roma dal procuratore capo Francesco Lo Voi e dal ... Si legge su msn.com

attentato ranucci giornalista procuraAttentato Ranucci, un passante: “Ho visto un uomo incappucciato vicino casa sua” - “Con gli inquirenti delineato un contesto, quattro o cinque tracce importanti” ... quotidiano.net scrive

attentato ranucci giornalista procuraAttentato a Sigfrido Ranucci, chi è il giornalista Rai delle inchieste di Report - «Mia figlia è passata lì davanti pochi minuti prima, potevano ammazzarla» ha detto Ranucci ... Riporta vanityfair.it

