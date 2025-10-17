Attentato Ranucci il giornalista in Procura | Ambienti eversivi destra tra primi contesti analizzati
(LaPresse) Sigfrido Ranucci è stato ascoltato per circa due ore questo pomeriggio presso la Procura di Roma dal procuratore capo Francesco Lo Voi e dal sostituto della Direzione Distrettuale Antimafia, Carlo Villani. L’audizione è avvenuta a seguito dell’ esplosione, avvenuta ieri sera, di un ordigno che ha distrutto la sua vettura e quella in uso alla figlia, parcheggiata nei pressi della sua abitazione a Campo Ascolano, località alle porte di Roma nel comune di Pomezia. Ranucci ha formalizzato la denuncia in mattinata presso la Caserma dei Carabinieri di via Teulada. “L’ambiente della eversione di destra “è stato uno dei primi contesti che abbiamo analizzato”, ha spiegato il conduttore di Report ai colleghi che lo hanno intervistato in Procura. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Ora, a destra, stanno tutti piangendo lacrime amare sull’attentato a Ranucci. Ma voglio sperare che non tutti ancora in Italia siano deficientu da bersi qualsiasi cosa. Querelato da Ignazio La Russa per un servizio poi archiviato, trascinato in tribunale da Gianca - facebook.com Vai su Facebook
L’attentato di questa mattina a Sigfrido Ranucci è solamente l’apice del processo di delegittimazione portato avanti in tutti i modi da questo governo nei confronti del giornalismo d’inchiesta. - X Vai su X
