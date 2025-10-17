Attentato Ranucci il giornalista in Procura | Ambienti eversivi destra tra primi contesti analizzati

(LaPresse) Sigfrido Ranucci è stato ascoltato per circa due ore questo pomeriggio presso la Procura di Roma dal procuratore capo Francesco Lo Voi e dal sostituto della Direzione Distrettuale Antimafia, Carlo Villani. L’audizione è avvenuta a seguito dell’ esplosione, avvenuta ieri sera, di un ordigno che ha distrutto la sua vettura e quella in uso alla figlia, parcheggiata nei pressi della sua abitazione a Campo Ascolano, località alle porte di Roma nel comune di Pomezia. Ranucci ha formalizzato la denuncia in mattinata presso la Caserma dei Carabinieri di via Teulada. “L’ambiente della eversione di destra “è stato uno dei primi contesti che abbiamo analizzato”, ha spiegato il conduttore di Report ai colleghi che lo hanno intervistato in Procura. 🔗 Leggi su Lapresse.it

