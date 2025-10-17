Attentato Ranucci il figlio Emanuele davanti a casa | Non c' ero al momento dell' esplosione

“ Non c’ero al momento dell’esplosione, ero a casa di un amico. Mi ha chiamato mia sorella”. Lo ha detto Emanuele Ranucci, figlio di Sigfrido Ranucci, intercettato di fronte a casa, parlando dell’ attentato avvenuto giovedì sera sotto l’abitazione del giornalista e conduttore di Report a Pomezia. La moglie di Ranucci, sempre scorata dai militari è rientrata in casa senza rilasciare dichiarazioni. Un ordigno ha distrutto le auto di Ranucci e della figlia, e ha danneggiato il cancello della villetta. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Attentato Ranucci, il figlio Emanuele davanti a casa: "Non c'ero al momento dell'esplosione"

Scopri altri approfondimenti

“Preoccupante…”. Il tragico sospetto di Ranucci dopo l’attentato: con chi ce l’ha - facebook.com Vai su Facebook

Ranucci. Salvitti (FdI): netta condanna, ipotesi attentato inquieta https://lavocedelpatriota.it/ranucci-salvitti-fdi-netta-condanna-ipotesi-attentato-inquieta/… via @vocedelpatriota - X Vai su X

Sigfrido Ranucci, chi è la figlia Michela: la tragedia sfiorata e il lavoro che rende orgoglioso il padre - Dal lavoro con i bambini disabili alla morte sfiorata nell'attentato al conduttore di Report: chi è Michela Ranucci e perché il padre ne è così orgoglioso. Scrive libero.it

Attentato a Sigfrido Ranucci, chi è la figlia Michela che ha scelto la carriera lontano dal giornalismo: «Poteva essere ammazzata» - Paura nella serata di giovedì per Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report. Riporta msn.com

Attentato a Sigfrido Ranucci, la solidarietà della Rai - L'ad Rossi, con il Cda, la direzione e i giornalisti della Tgr, con i sindacati e i Cdr, condannano ogni forma di violenza contro chi svolge il proprio lavoro ... Si legge su rainews.it