Attentato Ranucci il figlio | Avere padre che fa inchiesta comporta oneri e onori

“Avere un padre che fa inchiesta comporta oneri e onori. Gli onori sono il riconoscimento e la stima di tantissima gente, gli oneri che devi stare sempre con gli occhi aperti e sei consapevole che ci sono anche persone che non vogliono bene alla tua famiglia e a tuo padre”. Lo ha detto Giordano Ranucci, figlio di Sigfrido Ranucci, parlando con i cronisti dopo l’attentato sotto l’abitazione del conduttore di Report, insieme al fratello Emanuele. Un ordigno ha distrutto le auto di Ranucci e della figlia, e ha danneggiato il cancello della villetta della famiglia a Pomezia, alle porte di Roma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

