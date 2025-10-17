Attentato Ranucci | i vertici Rai incontrano il giornalista Floridia Su lui clima d' odio
La Rai si schiera al fianco di Sigfrido Ranucci nel giorno più duro, con parole e gesti che allontanano mesi non semplici nel rapporto tra il conduttore di 'Report' e l'azienda del servizio pubblico. A poche ore dall'attentato fuori dalla sua abitazione a Campo Ascolano, vicino Roma, la Rai ha condannato l'attacco e fatto arrivare la sua solidarietà al giornalista. Prima con il messaggio dell'ad, Giampaolo Rossi, che ha parlato di "grave e vile atto intimidatorio" tale da rappresentare "un attacco allo stesso servizio pubblico". Poi con quello del Cda nel suo complesso - riunito per discutere il piano industriale - secondo cui "non saranno certo le intimidazioni - che condanniamo in qualunque forma si presentino - a fermare il nostro dovere di informare e continuare a raccontare la realtà nella quale viviamo". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Argomenti simili trattati di recente
Una nuova Angelina Mango, il vigliacco attentato a Ranucci e molto altro da leggere in questo weekend appena iniziato - facebook.com Vai su Facebook
L’attentato di questa mattina a Sigfrido Ranucci è solamente l’apice del processo di delegittimazione portato avanti in tutti i modi da questo governo nei confronti del giornalismo d’inchiesta. - X Vai su X
Attentato Ranucci: i vertici Rai incontrano il giornalista, Floridia "Su lui clima d'odio" - La Rai si schiera al fianco di Sigfrido Ranucci nel giorno più duro, con parole e gesti che allontanano mesi non semplici nel ... iltempo.it scrive
Attentato a Ranucci, il presidio alla Rai: “Noi la tua scorta”. Lui si commuove. Fnsi: “Ora norme contro le querele temerarie” - Giornalisti e politici in solidarietà con Sigfrido Ranucci dopo l'attentato. Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Attentato Ranucci, vertici Rai incontrano il giornalista in via Teulada - (LaPresse) L'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, il direttore generale Roberto Sergio e i consiglieri di amministrazione hanno incontrato Sigfrido Ranucci nell'atrio dell'azienda in vi ... Come scrive msn.com