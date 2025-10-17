La Rai si schiera al fianco di Sigfrido Ranucci nel giorno più duro, con parole e gesti che allontanano mesi non semplici nel rapporto tra il conduttore di 'Report' e l'azienda del servizio pubblico. A poche ore dall'attentato fuori dalla sua abitazione a Campo Ascolano, vicino Roma, la Rai ha condannato l'attacco e fatto arrivare la sua solidarietà al giornalista. Prima con il messaggio dell'ad, Giampaolo Rossi, che ha parlato di "grave e vile atto intimidatorio" tale da rappresentare "un attacco allo stesso servizio pubblico". Poi con quello del Cda nel suo complesso - riunito per discutere il piano industriale - secondo cui "non saranno certo le intimidazioni - che condanniamo in qualunque forma si presentino - a fermare il nostro dovere di informare e continuare a raccontare la realtà nella quale viviamo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Attentato Ranucci: i vertici Rai incontrano il giornalista, Floridia "Su lui clima d'odio"