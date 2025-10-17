Attentato Ranucci i colleghi davanti alla sede Rai | Basta clima d’odio contro giornalisti
(LaPresse) Un presidio di colleghi e non solo per stare vicini a Sigfrido Ranucci dopo l’esplosione dell’ordigno davanti a casa sua a Pomezia. Davanti agli studi RAI di Via Teulada a Roma una manifestazione In solidarietà al giornalista e conduttore della trasmissione di inchiesta Report sul servizio pubblico. Giornalisti Rai e da altre televisioni e testate assieme a sindacati come Usigrai e associazioni come Rete No Bavaglio. In piazza anche Cgil, Potere al Popolo, Anpi e Avs. Tra i leader politici Giuseppe Conte che ha annunciato una manifestazione di solidarietà senza simboli di partito per il prossimo martedì. 🔗 Leggi su Lapresse.it
