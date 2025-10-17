Attentato Ranucci Giani | Gesto gravissimo contro libertà di pensiero
“È una solidarietà che nasce dal cuore nel vedere il tipo di ordigni collocati. È chiaro che si tratta di un attentato che mirava alla vita di Sigfrido Ranucci, di sua figlia, della sua famiglia e questo è qualcosa di inaccettabile. Quando viene colpita la libertà di pensiero, la libertà di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Ora, a destra, stanno tutti piangendo lacrime amare sull’attentato a Ranucci. Ma voglio sperare che non tutti ancora in Italia siano deficientu da bersi qualsiasi cosa. Querelato da Ignazio La Russa per un servizio poi archiviato, trascinato in tribunale da Gianca - facebook.com Vai su Facebook
L’attentato di questa mattina a Sigfrido Ranucci è solamente l’apice del processo di delegittimazione portato avanti in tutti i modi da questo governo nei confronti del giornalismo d’inchiesta. - X Vai su X
Attentato Ranucci, Schifani: «Gesto gravissimo e intollerabile» - La condanna del presidente della Regione Siciliana dell'attacco alla libertà di stampa e poi un appello a individuare i responsabili ... Lo riporta lasicilia.it
Attentato Ranucci, Conte: "Gesto terrificante che ci riporta ai momenti più bui del Paese" - Il presidente del Movimento 5 Stelle ha parlato ai cronisti davanti all'abitazione del ... Come scrive msn.com
Attentato contro Ranucci, mobilitazione in Toscana - TOSCANA: Condanna da parte dell'Ordine dei giornalisti, del Cdr del Tg regionale e del presidente rieletto Eugenio Giani: "Non zittiranno chi fa informazione" ... Secondo toscanamedianews.it