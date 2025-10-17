Attentato Ranucci Giani | Gesto gravissimo contro libertà di pensiero

“È una solidarietà che nasce dal cuore nel vedere il tipo di ordigni collocati. È chiaro che si tratta di un attentato che mirava alla vita di Sigfrido Ranucci, di sua figlia, della sua famiglia e questo è qualcosa di inaccettabile. Quando viene colpita la libertà di pensiero, la libertà di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it