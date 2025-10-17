Attentato Ranucci Conte | Gesto terrificante che ci riporta ai momenti più bui del Paese
A Sigfrido Ranucci va la solidarietà anche di Giuseppe Conte. Il presidente del Movimento 5 Stelle ha parlato ai cronisti davanti all’abitazione del conduttore di Report, parlando di “ attentato terrificante, che ci riporta ai momenti più bui della nostra storia. Non conosciamo la matrice, però è chiaro che stiamo parlando di un attentato che riguarda uno dei giornalisti più esposti, che fa un giornalismo serio d’inchiesta che non guarda in faccia nessuno. Che è anche scomodo per il potere “. L’ex premier ha sottolineato come questo attentato “sconvolga l’opinione pubblica, sconvolga noi, sconvolga tutti coloro che hanno a cuore la democrazia e il giornalismo d’inchiesta, la libertà di stampa”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Scopri altri approfondimenti
Sigfrido Ranucci vive sotto scorta dal 2009 e, da anni, è costretto a convivere con un livello altissimo di protezione. Negli anni ha ricevuto minacce e intimidazioni, fino all’attentato sotto casa delle scorse ore. ? - facebook.com Vai su Facebook
Montaruli (FdI): Solidarietà a Ranucci. Attentato ricorda anni bui https://lavocedelpatriota.it/montaruli-fdi-solidarieta-a-ranucci-attentato-ricorda-anni-bui/… via @vocedelpatriota - X Vai su X
Attentato Ranucci, Conte: "Gesto terrificante che ci riporta ai momenti più bui del Paese" - (LaPresse) A Sigfrido Ranucci va la solidarietà anche di Giuseppe Conte. Scrive stream24.ilsole24ore.com
Attentato a Sigfrido Ranucci, Mattarella: “Severa condanna per l’intimidazione”. Le indagini: un chilo di esplosivo e nessun timer - “Attaccare la libertà di espressione è un atto di vile terrorismo. Secondo ilfattoquotidiano.it
Ranucci, solidarietà di Meloni. Nordio: "È un attentato allo Stato" - La premier: "Libertà e indipendenza dell'informazione valori irrinunciabili delle democrazie". Scrive msn.com