A Sigfrido Ranucci va la solidarietà anche di Giuseppe Conte. Il presidente del Movimento 5 Stelle ha parlato ai cronisti davanti all’abitazione del conduttore di Report, parlando di “ attentato terrificante, che ci riporta ai momenti più bui della nostra storia. Non conosciamo la matrice, però è chiaro che stiamo parlando di un attentato che riguarda uno dei giornalisti più esposti, che fa un giornalismo serio d’inchiesta che non guarda in faccia nessuno. Che è anche scomodo per il potere “. L’ex premier ha sottolineato come questo attentato “sconvolga l’opinione pubblica, sconvolga noi, sconvolga tutti coloro che hanno a cuore la democrazia e il giornalismo d’inchiesta, la libertà di stampa”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Attentato Ranucci, Conte: "Gesto terrificante che ci riporta ai momenti più bui del Paese"