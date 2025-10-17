Non si è trattato di un avvertimento qualsiasi. Ma un messaggio preciso, un salto di qualità, e pericolosità, di quella lunga catena di minacce, pressioni e intimidazioni che da anni colpiscono chi fa informazione, e inchieste giornalistiche. Sembra proprio questo il movente, dell'attentato di ieri sera, a Campo Ascolano, nella frazione del comune di Pomezia, in provincia di Roma, dove una bomba ha distrutto l'auto di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, e quella usata da sua figlia. Solo per un caso fortuito nessuno si trovava lì nel momento esatto della deflagrazione. "Pochi minuti prima mia figlia era proprio accanto alla macchina", ha raccontato Ranucci. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Attentato Ranucci: bomba distrugge l'auto del conduttore, si segue la pista delle inchieste di Report