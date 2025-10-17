Attentato Ranucci Baccini | Atto che minaccia la democrazia

Fiumicino, 17 ottobre 2025 – “Esprimo la più ferma condanna per il grave gesto intimidatorio che ha colpito il giornalista Sigfrido Ranucci. L’atto vile e di inaudita violenza messo in atto, rappresenta una ferita profonda al nostro vivere civile e una minaccia ai valori su cui si fonda la nostra democrazia. A nome dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, esprimo vicinanza e solidarietà al Dott. Ranucci e alla sua famiglia, vittime di un gesto che suscita profonda indignazione, ma che rafforza la nostra volontà di restare uniti come comunità, contro ogni forma di violenza e intimidazione”, dichiara il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, dopo la bomba che ha fatto saltare in aria la macchina del conduttore di Report. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

