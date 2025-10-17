Attentato Ranucci artificieri controllano auto rubata trovata vicino casa del giornalista
Sono in corso le verifiche su un’auto che risulterebbe rubata e trovata nei pressi dell’abitazione di Sigfrido Ranucci, a Pomezia. I carabinieri hanno effettuato controlli su tutte le auto della zona, riscontrando che una Fiat 500X era segnalata appunto come rubata. La vettura era in una traversa vicina a quella in cui risiede il cronista. Sul posto sono giunti gli artificieri dell’Arma dei carabinieri per tutte le verifiche. Sul posto anche i militari di Frascati e Nucleo Radiomobile di Pomezia per le indagini del caso. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Sigfrido Ranucci vive sotto scorta dal 2009 e, da anni, è costretto a convivere con un livello altissimo di protezione. Negli anni ha ricevuto minacce e intimidazioni, fino all’attentato sotto casa delle scorse ore. ? - facebook.com Vai su Facebook
Montaruli (FdI): Solidarietà a Ranucci. Attentato ricorda anni bui
Attentato a Sigfrido Ranucci: trovata un'auto rubata vicino casa del giornalista, artificieri sul posto - Gli artificieri sono intervenuti presso l'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato nella notte quando sono esplosi ...
Sigfrido Ranucci,trovata un'auto sospetta vicino casa: artificieri al lavoro. «Un uomo incappucciato è stato visto fuggire» - Transennata una via adiacente alla casa di Sigfrido Ranucci, dove poco fa i carabinieri di Frascati hanno scoperto una Fiat Cinquecento risultata rubata il 25 luglio scorso a Ostia.