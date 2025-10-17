Attentato Ranucci artificieri controllano auto rubata trovata vicino casa del giornalista

Lapresse.it | 17 ott 2025

Sono in corso le verifiche su un’auto che risulterebbe rubata e trovata nei pressi dell’abitazione di Sigfrido Ranucci, a Pomezia. I carabinieri hanno effettuato controlli su tutte le auto della zona, riscontrando che una Fiat 500X era segnalata appunto come rubata. La vettura era in una traversa vicina a quella in cui risiede il cronista. Sul posto sono giunti gli artificieri dell’Arma dei carabinieri per tutte le verifiche. Sul posto anche i militari di Frascati e Nucleo Radiomobile di Pomezia per le indagini del caso. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it





