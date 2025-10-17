Attentato mafioso contro Sigfrido Ranucci | due ordigni fanno saltare in aria le auto del giornalista di Report

Un boato nella notte ha squarciato il silenzio di Campo Ascolano, alle porte di Roma. Due esplosioni, violente e improvvise, hanno distrutto le auto del giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione d’inchiesta Report, e quella di sua figlia. Le vetture, parcheggiate davanti alla loro abitazione, sono state completamente avvolte dalle fiamme. “Due ordigni hanno distrutto le automobili davanti casa – ha scritto lo stesso Ranucci sui social –. Le deflagrazioni sono state così forti da scuotere l’intero quartiere”. Secondo quanto comunicato dai profili ufficiali di Report, si sarebbe trattato di un ordigno piazzato sotto l’auto del giornalista, con una potenza tale da poter uccidere chiunque fosse passato in quel momento. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Attentato mafioso contro Sigfrido Ranucci: due ordigni fanno saltare in aria le auto del giornalista di Report

Altre letture consigliate

Saltata in aria l'auto di #SigfridoRanucci: attentato sotto la casa del giornalista di #Report, "la bomba poteva uccidere" - facebook.com Vai su Facebook

#21Settembre1990, l'attentato di mafia al giudice Rosario #Livatino. Il Presidente Mattarella ne ricorda rigore, umanità e coraggio: "Un anniversario che interpella le nostre coscienze". Un eroe che non piegò mai la testa, per la premier Meloni. - X Vai su X

L'attentato a Sigfrido Ranucci non è un fatto da archiviare - Non è solo un avvertimento a un giornalista, ma un segnale grave contro la libertà d’inchiesta. Da ilfoglio.it

Attentato a Sigfrido Ranucci, bomba esplode davanti alla sua casa di Pomezia: "Potevano uccidere mia figlia" - Nella tarda serata di giovedì 16 ottobre un ordigno piazzato sotto l'auto del giornalista e conduttore di Report è esploso davanti alla sua casa di Pomezia, distruggendo due vetture ma senza provocare ... Segnala movieplayer.it

Sigfrido Ranucci, chi è la figlia Michela: la tragedia sfiorata e il lavoro che rende orgoglioso il padre - Dal lavoro con i bambini disabili alla morte sfiorata nell'attentato al conduttore di Report: chi è Michela Ranucci e perché il padre ne è così orgoglioso. libero.it scrive