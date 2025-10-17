Attentato contro Sigfrido Ranucci sit-in dei giornalisti modenesi in piazza

Modenatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“L’associazione Stampa Modenese esprime solidarietà al collega di Report Sigfrido Ranucci, e profondo sgomento per il vile attentato che lo ha colpito”. Così l'Associazione Stampa Modenese e Aser condannato quanto accaduto al collega di Report, la cui auto è stata distrutta da un'esplosione nella. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

