Attentato contro Sigfrido Ranucci sit-in dei giornalisti modenesi in piazza

“L’associazione Stampa Modenese esprime solidarietà al collega di Report Sigfrido Ranucci, e profondo sgomento per il vile attentato che lo ha colpito”. Così l'Associazione Stampa Modenese e Aser condannato quanto accaduto al collega di Report, la cui auto è stata distrutta da un'esplosione nella. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondisci con queste news

L’ATTENTATO A RANUCCI È IL SEGNALE DI UN CLIMA PESANTE NEL NOSTRO PAESE Solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci (Report) per il gravissimo attentato subito la scorsa notte. Questo episodio segnala un clima pesante che si sta determinando - facebook.com Vai su Facebook

L’attentato di questa mattina a Sigfrido Ranucci è solamente l’apice del processo di delegittimazione portato avanti in tutti i modi da questo governo nei confronti del giornalismo d’inchiesta. - X Vai su X

Vile attentato contro Sigfrido Ranucci, la solidarietà della Rai, della TgR e dei giornalisti - La Rai, con l’amministratore delegato Giampaolo Rossi e l’intero Consiglio d’amministrazione, esprime massima e convinta solidarietà a Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, per il vile ... Segnala rainews.it

Le reazioni dopo l’attentato a Sigfrido Ranucci, la condanna dalla Rai: “È un attacco al servizio pubblico” - Il violento attentato che, nella notte tra il 16 e il 17 ottobre, ha distrutto l'auto di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, ha suscitato indignazione ... fanpage.it scrive

Attentato a Sigfrido Ranucci, Meloni: atto di gravità inaudita - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime piena solidarietà a Ranucci e la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio da lui subito. Riporta tg24.sky.it