Attentato contro Ranucci le reazioni dalla Liguria Salis | Atto vile e intollerabile

Prime reazioni e parole di solidarietà anche dalla Liguria dopo la notizia della bomba esplosa davanti alla casa del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Giovedì sera, 16 ottobre, un ordigno con quasi un chilogrammo di esplosivo ha distrutto due automobili della famiglia a Campo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

"È un #attentato che riporta l’Italia molti decenni indietro, che attacca l’idea stessa di democrazia", afferma la presidente Alessandra #Todde Solidarietà al giornalista Sigfrido #Ranucci da parte della presidente della #RegioneSardegna, e del senatore del - facebook.com Vai su Facebook

Ranucci. Salvitti (FdI): netta condanna, ipotesi attentato inquieta https://lavocedelpatriota.it/ranucci-salvitti-fdi-netta-condanna-ipotesi-attentato-inquieta/… via @vocedelpatriota - X Vai su X

Le reazioni dopo l’attentato a Sigfrido Ranucci, la condanna dalla Rai: “È un attacco al servizio pubblico” - Il violento attentato che, nella notte tra il 16 e il 17 ottobre, ha distrutto l'auto di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, ha suscitato indignazione ... Scrive fanpage.it

Attentato a Sigfrido Ranucci, Meloni: atto di gravità inaudita - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime piena solidarietà a Ranucci e la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio da lui subito. Segnala tg24.sky.it

Attentato a Sigfrido Ranucci, Meloni: “Libertà dell’informazione irrinunciabile”. Piantedosi: “Misure rafforzate” - Condanna unanime e vicinanza dalle istituzioni e dal mondo della politica al giornalista, vittima di un atto intimidatorio ... Segnala msn.com