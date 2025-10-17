Attentato contro Ranucci il presidio dei giornalisti | Non arretriamo di un millimetro

Genovatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornalisti liguri in presidio sotto la sede della Rai di Genova per esprimere solidarietà nei confronti di Sigfrido Ranucci, conduttore del programma di inchieste “Report”. E per dire che non troveranno spazio le minacce alla libertà di informazione.Ranucci, lo ricordiamo, ha subito un attentato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

