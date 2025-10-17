Attentato contro Ranucci il presidio dei giornalisti | Non arretriamo di un millimetro

Giornalisti liguri in presidio sotto la sede della Rai di Genova per esprimere solidarietà nei confronti di Sigfrido Ranucci, conduttore del programma di inchieste “Report”. E per dire che non troveranno spazio le minacce alla libertà di informazione.Ranucci, lo ricordiamo, ha subito un attentato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Ora, a destra, stanno tutti piangendo lacrime amare sull’attentato a Ranucci. Ma voglio sperare che non tutti ancora in Italia siano deficientu da bersi qualsiasi cosa. Querelato da Ignazio La Russa per un servizio poi archiviato, trascinato in tribunale da Gianca - facebook.com Vai su Facebook

L’attentato di questa mattina a Sigfrido Ranucci è solamente l’apice del processo di delegittimazione portato avanti in tutti i modi da questo governo nei confronti del giornalismo d’inchiesta. - X Vai su X

Costante (Fnsi): «Attentato a Ranucci riporta indietro orologio della democrazia». Presidio #noBavaglio davanti alla Rai - «L’attentato a Sigfrido Ranucci riporta indietro di decenni l’orologio della democrazia in Italia. Scrive ecoaltomolise.net

VIDEO | Attentato a Ranucci. A Palermo un presidio sotto la sede Rai Sicilia: Libertà di stampa è democrazia” - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime “piena solidarietà” al giornalista Sigfrido Ranucci e la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio da lui subito: “La libertà e ... Segnala msn.com

Attentato a Sigfrido Ranucci, Meloni: atto di gravità inaudita - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime piena solidarietà a Ranucci e la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio da lui subito. Segnala tg24.sky.it