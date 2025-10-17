Attentato-bomba a Sigfrido Ranucci | cosa è successo a Pomezia
Nella serata di giovedì 16 ottobre 2025, intorno alle 22:00, un episodio di grave intimidazione ha sconvolto la tranquilla località di Campo Ascolano, a Pomezia, . 🔗 Leggi su Ascoltitv.it
Argomenti simili trattati di recente
Bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci, l'attentato nella notte a Pomezia. «Mia figlia è passata lì davanti pochi minuti prima, potevano ucciderla» | Video - X Vai su X
Telesveva. . E’ accusata di aver ideato un attentato all’ex marito, un finanziere vivo per miracolo dopo l’esplosione di una bomba nella sua auto: condannata a 10 anni di carcere un ex avvocato, tirocinante a Foggia #foggia #cronaca #attentato #condanna - facebook.com Vai su Facebook
Sigfrido Ranucci vittima di un attentato: esplode bomba sotto casa. “Poteva uccidere” - Nella serata di ieri, intorno alle 22, davanti alla sua abitazione a Pomezia, alle ... Lo riporta iltempo.it
Torvaianica, attentato contro Sigfrido Ranucci: auto distrutta da una bomba, paura per la figlia - L’ordigno contro Sigfrido Ranucci, secondo i primi rilievi, conteneva almeno un chilo di esplosivo e poteva uccidere ... Come scrive romait.it
Attentato-bomba a Sigfrido Ranucci: cosa è successo a Pomezia - Nella serata di giovedì 16 ottobre 2025, intorno alle 22:00, un episodio di grave intimidazione ha sconvolto la tranquilla località di Campo Ascolano, a Pomezia, alle porte di Roma. Segnala ascoltitv.it