Attentato al giornalista Ranucci solidarietà dal Cdr di Citynews e dall' ordine dei giornalisti d' Abruzzo

Il Comitato dei giornalisti di Citynews esprime la più profonda solidarietà a Sigfrido Ranucci, vittima di un vile attentato nella tarda serata di giovedì 16 ottobre. Ranucci è stato preso di mira per il lavoro che, da anni, svolge con la redazione di Report, il principale programma. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

#tagada Maurizio Molinari parla di rischio escalation delle violenze dopo l'attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci - X Vai su X

Al #Tg3 il giornalista di #Report Sigfrido #Ranucci racconta l'attentato e dice: "Questo dimostra quanto è importante la difesa della libertà d'informazione" - facebook.com Vai su Facebook

Attentato a Sigfrido Ranucci, il comunicato del Cdr di Citynews - Il Cdr dei giornalisti di Citynews esprime la più profonda solidarietà a Sigfrido Ranucci, vittima di un vile attentato nella tarda serata di ieri, 16 ottobre. Da napolitoday.it

Vile attentato contro Sigfrido Ranucci, la solidarietà della Rai, della TgR e dei giornalisti - La Rai, con l’amministratore delegato Giampaolo Rossi e l’intero Consiglio d’amministrazione, esprime massima e convinta solidarietà a Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, per il vile ... Si legge su rainews.it

Attentato a Sigfrido Ranucci, il Tassello Mancante: "Solidarietà e vicinanza al giornalista e alla sua famiglia" - Solidarietà dall'associazione putignanese che lo aveva ospitato al Kepos Fest. Come scrive informatissimo.net